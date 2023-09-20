ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Тестовые поставки нефти "Газпром нефти" по Северному морскому пути (СМП) оказались эффективными и продолжатся в следующем году, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "Русснефть" оценила текущий уровень цен на российскую нефть как комфортный

"Поставки эффективны, мы продолжим отгрузки по СМП. У нас еще есть время до завершения летней навигации в этом году. В следующем году, я уверен, мы продолжим эти отгрузки", – сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько протестированные поставки нефти по Северному морскому пути были эффективными.