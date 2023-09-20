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https://1prime.ru/oil/20230920/841784663.html
"Газпром нефть" продолжит поставки по Северному морскому пути в 2024 году
Нефть
Новости
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Тестовые поставки нефти "Газпром нефти" по Северному морскому пути (СМП) оказались эффективными и продолжатся в следующем году, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в... ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, россия, поставки нефти, северный морской путь, "газпром нефть"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Тестовые поставки нефти "Газпром нефти" по Северному морскому пути (СМП) оказались эффективными и продолжатся в следующем году, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
"Поставки эффективны, мы продолжим отгрузки по СМП. У нас еще есть время до завершения летней навигации в этом году. В следующем году, я уверен, мы продолжим эти отгрузки", – сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько протестированные поставки нефти по Северному морскому пути были эффективными.