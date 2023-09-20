ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти сбалансирован, цена сырья рыночная и справедливая, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.

"Я считаю, что на данный момент рынок сбалансирован. Цена на нефть рыночная и справедливая", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как оценивает ситуацию на мировом рынке нефти.