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2023
https://1prime.ru/oil/20230920/841784815.html
Дюков считает мировые цены на нефть рыночными и справедливыми
Нефть
Новости
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Мировой рынок нефти сбалансирован, цена сырья рыночная и справедливая, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического... ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, мировые цены на нефть, мировой нефтяной рынок, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти сбалансирован, цена сырья рыночная и справедливая, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
"Я считаю, что на данный момент рынок сбалансирован. Цена на нефть рыночная и справедливая", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как оценивает ситуацию на мировом рынке нефти.