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"Газпром нефть" нарастила нефтепереработку
Нефть
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"Газпром нефть" существенно увеличила объемы нефтепереработки для обеспечения внутреннего рынка топливом, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков кулуарах... ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, бензин, россия, "газпром нефть", топливный рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" существенно увеличила объемы нефтепереработки для обеспечения внутреннего рынка топливом, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
"Что касается переработки, мы увеличили ее объемы, чтобы обеспечить внутренний рынок… Увеличили существенно, максимально, насколько могли", — сказал он.