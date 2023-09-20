ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" существенно увеличила объемы нефтепереработки для обеспечения внутреннего рынка топливом, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "Газпром нефть" продолжит поставки по Северному морскому пути в 2024 году

"Что касается переработки, мы увеличили ее объемы, чтобы обеспечить внутренний рынок… Увеличили существенно, максимально, насколько могли", — сказал он.