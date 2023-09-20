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Дюков ждет от ОПЕК+ увеличения предложения нефти
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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что ожидает от ОПЕК+ увеличения предложения нефти на мировом рынке, если в четвертом квартале будет дефицит. "Что касается четвертого... ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, опек, александр дюков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что ожидает от ОПЕК+ увеличения предложения нефти на мировом рынке, если в четвертом квартале будет дефицит.
"Что касается четвертого квартала, если случится ситуация дефицита, то есть ОПЕК+. Он может на это отреагировать и принять меры для балансировки рынка", — сказал он журналистам кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
При этом, по мнению Дюкова, потребление нефти в мире продолжит расти.
"Спрос на нефть продолжает расти. И мы исходим из того, что до 2030 года объемы потребления нефти в мире продолжат увеличиваться", — заявил он и отметил, что прогнозов относительно будущего спроса на нефть уже было немало.
Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что эра нефти подходит к концу и в этом десятилетии будет достигнут пик спроса. "Таких предсказаний мы уже слышали много. Кто-то говорил, что пик спроса будет достигнут еще до 2020 года, после чего объемы потребления нефти начнут сокращаться. Были также предсказания экспертов, что после ковида спрос на нефть уже не вернется на допандемийный уровень. Но мы этого не видим", — подчеркнул Дюков.