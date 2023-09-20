ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не испытывает проблем с получением валютной выручки от нефти и нефтепродуктов, использует в основном рубль и юань, сказал журналистам глава компании Александр Дюков кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. Дюков считает мировые цены на нефть рыночными и справедливыми

"У нас нет такой проблемы. Всю выручку, которую мы получаем от продаж наших нефти и нефтепродуктов на экспорт, мы получаем в короткие сроки. В разных валютах", — ответил он на вопрос, есть ли проблемы с получением валютной выручки.

При этом Дюков отметил, что компания не торгует в рупиях. "Мы используем в основном юани и рубли. Мы практически ушли от расчетов в долларах и евро", — добавил он.

Глава "Газпром нефти" также сообщил, что компания экспортирует нефть в соответствии с квотами.

"Мы экспортируем нефть в соответствии с теми квотами, которые доведены до нас министерством энергетики", — сказал он.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия с августа сокращает экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже в июле начала добровольное сокращение экспорта нефти, а сокращение в сентябре будет отсчитываться от среднего объема экспорта за май-июнь.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Дюков рассказал об инвестиционной программе "Газпром нефти" в 2023 году.

"Нет, в 2023 году она остается на уровне 2022 года", — сообщил Дюков, отвечая на вопрос об изменениях в инвестиционной программе "Газпром нефти".