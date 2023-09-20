ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в России может снизиться до 527 миллионов тонн в 2023 году с 535 миллионов тонн в 2022 году, сообщил вице-премьер Александр Новак на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. Дюков считает мировые цены на нефть рыночными и справедливыми

"В прошлом году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти, и это больше чем на 2% по сравнению с 2021 годом, несмотря на введённые санкции. В этом году ожидаем чуть меньше, это связано, в том числе, и с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+, ожидаем 527 миллионов тонн", — сказал Новак в ходе выступления на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности".