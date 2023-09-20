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2023
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Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России
Нефть
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Добыча нефти в России может снизиться до 527 миллионов тонн в 2023 году с 535 миллионов тонн в 2022 году, сообщил вице-премьер Александр Новак на Тюменском... ПРАЙМ, 20.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в России может снизиться до 527 миллионов тонн в 2023 году с 535 миллионов тонн в 2022 году, сообщил вице-премьер Александр Новак на Тюменском промышленно-энергетическом форуме.
"В прошлом году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти, и это больше чем на 2% по сравнению с 2021 годом, несмотря на введённые санкции. В этом году ожидаем чуть меньше, это связано, в том числе, и с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+, ожидаем 527 миллионов тонн", — сказал Новак в ходе выступления на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности".