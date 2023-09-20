МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство России и "Газпром нефть" объединят усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше, подписано соответствующее соглашение, говорится в пресс-релизе компании. Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России

"Правительство РФ и "Газпром нефть" объединят усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше. Соответствующее соглашение о намерениях заключено в рамках промышленно-энергетического форума TNF и направлено на обеспечение технологического суверенитета российской нефтегазовой отрасли" — говорится в сообщении.

По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, соглашение открывает возможности для всех заинтересованных сторон присоединиться к решению амбициозной задачи по созданию конкурентоспособного отечественного оборудования для добычи углеводородов.