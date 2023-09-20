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Правительство и "Газпром нефть" будут развивать добывающее оборудование
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Правительство России и "Газпром нефть" объединят усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше, подписано соответствующее соглашение,... ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, россия, "газпром нефть", добыча нефти, оборудование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство России и "Газпром нефть" объединят усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше, подписано соответствующее соглашение, говорится в пресс-релизе компании.
"Правительство РФ и "Газпром нефть" объединят усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше. Соответствующее соглашение о намерениях заключено в рамках промышленно-энергетического форума TNF и направлено на обеспечение технологического суверенитета российской нефтегазовой отрасли" — говорится в сообщении.
По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, соглашение открывает возможности для всех заинтересованных сторон присоединиться к решению амбициозной задачи по созданию конкурентоспособного отечественного оборудования для добычи углеводородов.