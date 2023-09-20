ПЕКИН, 20 сен — ПРАЙМ. Китай в январе-августе импортировал из России более 71 тонны нефти на более чем 38 миллиардов долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 25,4%, следует из опубликованных в среду главным таможенным управлением страны данных. "Русснефть" оценила текущий уровень цен на российскую нефть как комфортный

Согласно опубликованным данным, за первые восемь месяцев текущего года Китай импортировал из России более 71,2 тонны нефти на общую сумму свыше 38,11 миллиарда долларов.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 56,88 тонны, таким образом, рост составил 25,4%.

При этом в стоимостном выражении снижение составило 4,28%: за аналогичный период прошлого года Китай заплатил за российскую нефть 39,74 миллиарда долларов.