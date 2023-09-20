2023-09-20T18:53:00+03:00
2023-09-20T18:59:13+03:00
2023-09-20T18:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230920/841789112.html
Импорт Китаем нефти из России вырос в январе-августе
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китай в январе-августе импортировал из России более 71 тонны нефти на более чем 38 миллиардов долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 25,4%, следует из... ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, россия, китай, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/98/837229872.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/98/837229872.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/98/837229871.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/98/837229871.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/98/837229859.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/98/837229859.jpg
https://1prime.ru/oil/20230920/841782615.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 20 сен — ПРАЙМ. Китай в январе-августе импортировал из России более 71 тонны нефти на более чем 38 миллиардов долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 25,4%, следует из опубликованных в среду главным таможенным управлением страны данных.
Согласно опубликованным данным, за первые восемь месяцев текущего года Китай импортировал из России более 71,2 тонны нефти на общую сумму свыше 38,11 миллиарда долларов.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 56,88 тонны, таким образом, рост составил 25,4%.
При этом в стоимостном выражении снижение составило 4,28%: за аналогичный период прошлого года Китай заплатил за российскую нефть 39,74 миллиарда долларов.