МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доминиканский лидер Луис Абинадер, выступая на Генассамблее ООН, предложил создать финансовый механизм, который обеспечивает стабильные цены на нефть для стран-импортеров с низким и средним уровнем дохода. Названы главные темы выступления России на Генассамблее ООН

"Я использую эту возможность, чтобы привлечь внимание к практике контроля поставок со стороны стран-экспортеров с целью поддержания высоких цен на сырую нефть в ущерб странам-импортерам. На этом представительном собрании обеих сторон мы должны обсудить и утвердить финансовый механизм, который гарантирует стабильность цен на сырую нефть для стран-импортеров со средним и низким уровнем дохода, таких как наша", — заявил Абинадер.

По словам политика, Доминикана поощряет использование возобновляемых источников энергии, однако это "всего лишь один шаг на долгом пути к устойчивому развитию", поскольку страны мира по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива.