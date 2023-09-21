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2023
https://1prime.ru/oil/20230921/841790070.html
На Генассамблее ООН предложили ограничить цены на нефть для небогатых стран
Нефть
Новости
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. Доминиканский лидер Луис Абинадер, выступая на Генассамблее ООН, предложил создать финансовый механизм, который обеспечивает стабильные цены на нефть для стран-импортеров с... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доминиканский лидер Луис Абинадер, выступая на Генассамблее ООН, предложил создать финансовый механизм, который обеспечивает стабильные цены на нефть для стран-импортеров с низким и средним уровнем дохода.
"Я использую эту возможность, чтобы привлечь внимание к практике контроля поставок со стороны стран-экспортеров с целью поддержания высоких цен на сырую нефть в ущерб странам-импортерам. На этом представительном собрании обеих сторон мы должны обсудить и утвердить финансовый механизм, который гарантирует стабильность цен на сырую нефть для стран-импортеров со средним и низким уровнем дохода, таких как наша", — заявил Абинадер.
По словам политика, Доминикана поощряет использование возобновляемых источников энергии, однако это "всего лишь один шаг на долгом пути к устойчивому развитию", поскольку страны мира по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива.