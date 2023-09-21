МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Средняя зарплата специалистов нефтегазовой отрасли в России за год выросла на 28%, превысив 145 тысяч рублей, при этом спрос на специалистов увеличился в 2,2 раза, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты подсчитали, зарплаты россиян на первой работе за последний год

"В сентябре 2023 года средние предлагаемые заработные платы в сфере увеличились на 28% и достигли отметки в 145 310 рублей при преимущественно вахтовом методе работы", — приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Дмитрия Пучкова.

"Рынок труда в сфере растет соизмеримо темпам наращивания производственных мощностей. За последний год количество вакансий в сегменте добычи нефти и газа выросло в 2,2 раза (+117%)", — добавляется в исследовании.

Сильнее всего вырос спрос на машинистов технологического насоса — в 4,3 раза, а их зарплаты увеличились на 32%, до 180 206 рублей. Число вакансий инженеров выросло в 3,9 раза, а предлагаемый заработок — на 21%, до 224 844 рублей.

Количество предложений о работе для бурильщиков увеличилось в 3,1 раза, но при этом их средняя зарплата сохранилась на уровне 127 578 рублей. Прирост востребованности сварщиков составил 2,7 раза год к году, и осенью 2023 года работодатели готовы платить им на 50% больше, чем годом ранее — в среднем 196 792 рубля.

"В сфере нефтегазового дела работодатели приветствуют наличие и высшего, и среднего профессионального образования. Часто они ищут сотрудников с опытом работы от трех лет, но компании прекрасно понимают специфику рынка труда, поэтому готовы рассматривать кандидатов без опыта и студентов для дальнейшего внутрикорпоративного обучения. Максимальные суммы заработных плат достигают полумиллиона рублей в зависимости от квалификации, опыта и профессии", — добавляется в исследовании.