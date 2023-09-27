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2023
https://1prime.ru/oil/20230927/841827421.html
Аналитики заявляют об уменьшение запасов нефти в США за неделю
Нефть
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Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократились на 1,7 миллиона баррелей, до 416,8 миллиона баррелей, полагают... ПРАЙМ, 27.09.2023
нефть, энергетика, новости, мир, сша, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократились на 1,7 миллиона баррелей, до 416,8 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 27 сентября, в 17.30 мск.
В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в октябре индикатор составит минус 26 пунктов после уровня сентября в минус 25,5 пункта.