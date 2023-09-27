МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократились на 1,7 миллиона баррелей, до 416,8 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Байден заявил, что хочет залезть на дерево

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 27 сентября, в 17.30 мск.

В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в октябре индикатор составит минус 26 пунктов после уровня сентября в минус 25,5 пункта.