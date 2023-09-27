2023-09-27T12:26:39+03:00
2023-09-27T12:26:39+03:00
2023-09-27T12:26:39+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230927/841829473.html
"Транснефть" и Казахстан договорились продлить поставки нефти через Россию
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Транснефть" подписала договор о транзите нефти через Россию из Казахстана на 2024 год, сообщила компания. Делегация "Транснефти" посетила с рабочим визитом Казахстан и провела... ПРАЙМ, 27.09.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, транснефть, казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402982.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402981.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402981.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402969.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402969.jpg
https://1prime.ru/development/20230927/841829187.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" подписала договор о транзите нефти через Россию из Казахстана на 2024 год, сообщила компания.
Делегация "Транснефти" посетила с рабочим визитом Казахстан и провела переговоры с председателем правления компании "Казмунайгаз" Магзумом Мирзагалиевым и генеральным директором, председателем правления "Казтрансойла" Талгатом Курманбаевым.
"По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", — говорится в пресс-релизе "Транснефти".
Объем заявок на 2024 год пока определен, но на 2023 год они составляют около 12 миллионов тонн.
Также президент компании Николай Токарев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсуждалось взаимодействия стран в сфере транспортировки энергоресурсов.