МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" подписала договор о транзите нефти через Россию из Казахстана на 2024 год, сообщила компания. Девелопер из ОАЭ планирует выйти на рынок России

Делегация "Транснефти" посетила с рабочим визитом Казахстан и провела переговоры с председателем правления компании "Казмунайгаз" Магзумом Мирзагалиевым и генеральным директором, председателем правления "Казтрансойла" Талгатом Курманбаевым.

"По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", — говорится в пресс-релизе "Транснефти".

Объем заявок на 2024 год пока определен, но на 2023 год они составляют около 12 миллионов тонн.

Также президент компании Николай Токарев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсуждалось взаимодействия стран в сфере транспортировки энергоресурсов.