МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 416,3 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Минторг США продлил экспортные ограничения для российских авиакомпаний

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 22 миллионов баррелей с 22,9 миллиона баррелей.

В то же время запасы бензина в США выросли на 1 миллион баррелей (0,5%), до 220,5 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,4 миллиона баррелей (0,3%), до 120,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,3 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 сентября, осталась на уровне предыдущей недели в 12,9 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре. Котировки газа в США укрепились на ожиданиях роста спроса

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июне составила 12,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель останется на уровне 12,84 миллиона баррелей в день, в августе — поднимется до 12,91 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день — до 12,78 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 13,16 миллиона баррелей в день.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 22 сентября сократился на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 350,98 миллиона баррелей, говорится в обзоре. США и ЕС рассмотрят новые пошлины на импорт стали из Китая

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей. Сокращение показателя произошло впервые после семи недель роста подряд.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, в середине июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.