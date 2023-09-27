МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Комитет по экономической политике Народного собрания (парламента) Болгарии во втором чтении изменил решение о досрочном отказе от российской нефти, процесс будет поэтапным и завершится 1 октября 2024 года, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Энергокомпании Венгрии и Болгарии будут согласовывать закупки СПГ

Лидеры ЕС в прошлом году достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом Болгария тогда добилась исключения из эмбарго ЕС на поставки российской нефти, доставляемой морским путем, до конца 2024 года. Однако в болгарском парламенте обсуждался досрочный отказ от импорта, и две недели назад экономический комитет в первом чтении принял законопроект, предусматривающий отмену исключения в 30-дневный срок.

В среду на слушаниях в комитете министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на импорт российской нефти в рамках 30-дневного срока приведет к скачку цен на топливо. "Реалистичный срок для отмены отступления – это 12 месяцев, или 1 октября 2024 года. При 30-дневном сроке риски высоки. Я не могу точно предсказать, какими будут цены, но они вырастут значительно, и появятся возможности для спекуляций и, возможно, даже дефицит топлива", — заявил министр.

Как пишет газета "24 часа", согласно законопроекту в новой редакции, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 года, не более 75% до 31 марта 2024 года, не более 50% до 30 июня 2024 года и не более 25% до конца сентября следующего года. Первого октября 2024 года "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.

Решение комитета не является окончательным, оно должно быть утверждено на пленарном заседании Народного собрания.