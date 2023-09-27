МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2-3%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в ноябре превысила 97 долларов впервые с ноября прошлого года, следует из данных торгов. Цены на нефть выросли на данных по запасам

По состоянию на 20.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,75%, до 96,54 доллара за баррель. В районе 18.30 мск показатель достигал 97,06 доллара, впервые с 8 ноября превысив отметку в 97 долларов.

Декабрьские фьючерсы на Brent на 20.45 мск дорожали на 2,08% — до 94,36 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 3,44%, до 93,5 доллара.

Ранее в среду были опубликованы официальные данные по динамике запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 22 сентября, коммерческие запасы в стране сократились на 2,2 миллиона баррелей, при этом аналитики ждали сокращения лишь на 0,3 миллиона.