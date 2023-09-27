2023-09-27T21:03:43+03:00
2023-09-27T21:03:43+03:00
2023-09-27T21:03:43+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230927/841834332.html
Цена нефти Brent с поставкой в ноябре превысила $97 за баррель
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть растут на 2-3%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в ноябре превысила 97 долларов впервые с ноября прошлого года, следует из данных торгов. По... ПРАЙМ, 27.09.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, в мире, мир, торги, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262585.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262585.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262584.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262584.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262571.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262571.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230927/841834031.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2-3%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в ноябре превысила 97 долларов впервые с ноября прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,75%, до 96,54 доллара за баррель. В районе 18.30 мск показатель достигал 97,06 доллара, впервые с 8 ноября превысив отметку в 97 долларов.
Декабрьские фьючерсы на Brent на 20.45 мск дорожали на 2,08% — до 94,36 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 3,44%, до 93,5 доллара.
Ранее в среду были опубликованы официальные данные по динамике запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 22 сентября, коммерческие запасы в стране сократились на 2,2 миллиона баррелей, при этом аналитики ждали сокращения лишь на 0,3 миллиона.