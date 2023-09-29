МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько поднимаются, при этом по итогам сентября рост котировок может составить порядка 10%, а за квартал — как минимум 25% на фоне опасений дефицита на рынке, свидетельствуют данные торгов. Эксперты прогнозируют многократный рост продаж электромобилей в России

По состоянию на 7.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,08% — до 93,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 91,81 доллара.

С начала месяца котировки обеих марок выросли на 7,3% и 9,8% соответственно, а с начала квартала рост оценивается почти в 25% и 30% соответственно. По итогам июня нефть Brent стоила около 74,9 доллара, WTI — 70,6 доллара за баррель.

Поддерживали стоимость нефти опасения по поводу возможного дефицита на рынке нефти, поскольку страны ОПЕК+ продолжают усилия по снижению добычи.

При этом днем ранее нефть Brent и WTI подешевела на 1,3% и 2,1% соответственно. "Передышка после недавних скачков не является чем-то необычным, учитывая более сложную для прогнозирования реакцию на возникающие риски", — объясняет динамику глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатана (Vishnu Varathan), которого цитирует агентство Блумберг.