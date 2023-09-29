ДОХА, 29 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть останутся высокими до тех пор, пока Саудовская Аравия и Израиль ведут переговоры о нормализации отношений, такое мнение высказал РИА Новости саудовский эксперт, который работает в нефтяной отрасли королевства более 25 лет, Маджид Абу аль-Лейф. Рост цен на нефть может превысить 25 процентов по итогам квартала

"Агентство Bloomberg дает прогноз, что цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель. Я считаю, они дорастут до 120 долларов за баррель нефти. Они будут оставаться высокими до тех пор, пока идут переговоры между Саудовской Аравией и Израилем о нормализации отношений и сделка между ними продвигается вперед", — считает аль-Лейф.

В минувшую среду стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 97 долларов впервые с ноября прошлого года. В четверг этот показатель продолжил расти, но потом немного снизился.

Главным драйвером роста предыдущего дня стала публикация данных по запасам нефти в США. Согласно официальной статистике, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократились на 2,2 миллиона баррелей, при этом аналитики ждали сокращения лишь на 0,3 миллиона.

Запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 22 миллионов баррелей, находясь на самом низком уровне с июля 2022 года. Считается, что минимальный уровень нефти для нормальной работы терминала запасы должен составлять не менее 20 миллионов баррелей.

В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль ведут необъявленные переговоры при посредничестве США о нормализации отношении и признании Эр-Риядом еврейского государства по примеру ряда соседей королевства, таких как ОАЭ и Бахрейн.