МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Необходимо закрыть экспорт нефти в недружественные для РФ страны, а также ограничить любой серый вывоз топлива, заявил лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Дерипаска прокомментировал ситуацию с госдолгом в США

"Сейчас важно ограничить любой серый вывоз топлива. Должен быть сформирован перечень предприятий, имеющих право торговли бензином, а в случае необходимости — и других нефтепродуктов. На рынках недружественных нам стран объем экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не стоит также следовать "так называемому потолку внешних закупочных цен на российскую нефть".

Парламентарий уточнил, что проблема дороговизны розничных нефтепродуктов связана отчасти с коммерсантами, которые завышают цены на заправках ради быстрой выгоды. Контролирующие органы должны не допускать попыток нажиться на россиянах.

"Если надо — инициируем парламентское расследование, чтобы вскрыть, кто наживается на разнице закупочных и экспертных цен. Виновных потребуем отстранить от занимаемых в системе оборота нефтепродуктов должностей и наказать по всей строгости", — заключил Слуцкий.