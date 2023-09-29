МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Великобритания обсуждает с остальными странами "Большой семерки" (G7) эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке, заявила замглавы британского минфина Джоанна Пенн. Эксперт назвал причину высоких цен на нефть

Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны G7 не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре.

"Мы должны продолжать следить за его (потолком цен – ред.) эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, что мы рассматриваем, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это", — заявила она в интервью агентству Рейтер.

По словам Пенн, потолок цен якобы успешно позволяет сократить доходы России и увеличить для нее затраты на экспорт сырья, вместе с этим обеспечивая необходимый объем поставок на мировой рынок. Однако с момента введения ограничений на рынке нефти произошли изменения, а Россия смогла начать поставлять большую часть своего экспорта посредством отечественных или других, не связанных с Западом, грузоотправителей, добавила она.

Замминистра заявила, что Британия привержена соблюдению введенных ограничений в отношении нефти из России, но вместе с этим обсуждает ценовую политику с партнерами, в том числе и с США, и постоянно отслеживает ее эффективность. Отвечая на вопрос, требует ли Лондон официального пересмотра установленного потолка цен, Пенн заявила, что "формальный пересмотр уровня потолка является одним из аспектов" обсуждений.

С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости.