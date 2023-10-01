МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на 2,5 доллара — до 23,9 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Слуцкий призвал к запрету экспорта нефти в недружественные страны

Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 11,58 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 70,33 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повышается на 0,7 доллара — до 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ остается нулевой. Пошлина на кокс повышается на 0,2 доллара — до 1,5 доллара за тонну.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Также министерство ожидает, что эта мера снизит цены на бензин и дизельное топливо. При этом из запрета есть исключения. В частности, мера не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, гуманитарную помощь, судовое топливо, газойли и средние дистилляты.

В среду вице-премьер Александр Новак заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них — корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.