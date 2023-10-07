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Эр-Рияд заявил о готовности нарастить добычу нефти в случае повышения цены
Нефть
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Саудовская Аравия заявила США, что готова нарастить в начале 2024 года добычу нефти, если цены на сырую нефть будут высокими, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... ПРАЙМ, 07.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия заявила США, что готова нарастить в начале 2024 года добычу нефти, если цены на сырую нефть будут высокими, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских чиновников.
Согласно изданию, этот шаг нацелен на то, чтобы завоевать расположение в американском конгрессе для заключения сделки, в рамках которой Эр-Рияд обеспечит себе оборонный пакт с Вашингтоном, а также возможное сотрудничество в ядерной сфере, в обмен на признание Израиля. Отмечается, что подобный пакт может потребовать одобрения со стороны сената.
По информации чиновников, представители США в прошлом месяце посетили Саудовскую Аравию, где указали на то, что из-за роста цен на нефть будет сложнее заполучить поддержку в Вашингтоне. Однако, отмечает газета, Эр-Рияд подчеркнул, что при принятии решений о добыче будут руководствоваться рыночными условиями. Источники также добавили, что о долгосрочном соглашении о снижении цен речь не идет.