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Россия возобновила поставки нефти в Бразилию
Нефть
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Россия после двухлетнего перерыва возобновила в сентябре экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных... ПРАЙМ, 08.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия после двухлетнего перерыва возобновила в сентябре экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, Россия в сентябре поставила в Бразилию партию сырой нефти в 84,4 тысячи тонн на 48 миллионов долларов. Это стало первой поставкой с августа 2021 года — тогда латиноамериканская страна закупила 42,1 тысячи тонн "черного золота" на 16,6 миллиона долларов.
Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия поставила сразу 117,8 тысячи тонн.
В то же время импорт Бразилией российских нефтепродуктов в сентябре немного сократился к августу: объем уменьшился на 22% — до 717,3 тысячи тонн, а его стоимость — на 13%, до 593,8 миллиона долларов. Сокращение произошло на фоне введенного 21 сентября правительством России запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.