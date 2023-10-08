МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Эскалация израильско-палестинского конфликта сфокусировала внимание нефтяных торговцев на Иране и его дальнейшей реакции, пишет Bloomberg.

Эксперты не предполагают резкого подъема стоимости, так как поставкам на данный момент ничего не угрожает. Однако все зависит от решений иранской стороны, крупного нефтедобытчика и спонсора группировки ХАМАС.

Израиль в ответ может атаковать Ормузский пролив, который Тегеран и раньше стремился перекрыть. Более того, Америка может ввести новые ограничительные меры против иранского "черного золота".

Ормузский пролив располагается между Аравийским полуостровом и побережьем Ирана, соединяет Персидский и Оманский заливы. Он является одним из самых стратегически важных мест в мире. Третья часть сжиженного природного газа в мире и почти 25 процентов общего мирового потребления нефти проходит через пролив, что делает его очень важным стратегическим местом для международной торговли.

Эскперт Боб Макналли считает, что в случае втягивания Ирана в текущую эскалацию в Израиле "нефтяной сценарий" возможен, но пока маловероятен. Однако снижающееся предложения из-за квот ОПЕК+ вызывают опасения.

В сентябре стоимость нефти марки Brent достигла отметки почти в сто долларов.

Трейдер Пьер Андуран заявил, что в ближайшее время рынок нефти вряд ли отреагирует на ситуацию в Израиле, но впоследствии энергоресурс может подорожать.