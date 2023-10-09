МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут в пределах 4% на фоне обострения ситуации вокруг Израиля, свидетельствуют данные торгов. Россия возобновила поставки нефти в Бразилию

По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,57% — до 87,6 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,8%, до 85,94 доллара.

Израиль в субботу утром подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

В то же время американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль. Такие события усилили опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке из-за возможной угрозы поставкам нефти.

"Хотя худший сценарий региональной войны необходимо иметь в виду, я не рассматриваю его как базовый", — приводит агентство Блумберг мнение основателя Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).