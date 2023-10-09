2023-10-09T08:01:52+03:00
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2023
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Нефть дорожает на обострении геополитической ситуации
Нефть
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут в пределах 4% на фоне обострения ситуации вокруг Израиля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, мир, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут в пределах 4% на фоне обострения ситуации вокруг Израиля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,57% — до 87,6 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,8%, до 85,94 доллара.
Израиль в субботу утром подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
В то же время американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль. Такие события усилили опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке из-за возможной угрозы поставкам нефти.
"Хотя худший сценарий региональной войны необходимо иметь в виду, я не рассматриваю его как базовый", — приводит агентство Блумберг мнение основателя Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).