МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОПЕК видит перспективы значительного роста спроса на нефть, на 10,6 миллиона баррелей в сутки к 2028 году от уровня 2022 года — до 110,2 миллиона баррелей, а к 2045 году ожидает ежедневный спрос на уровне 116 миллионов баррелей, сообщается в ежегодном докладе организации World Oil Outlook 2045. Китайский автопром лидирует в России, и спрос будет расти

"Мировой спрос на нефть достигнет уровня в 110,2 миллиона баррелей в сутки в 2028 году, что представляет собой значительный рост на 10,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом… В долгосрочной перспективе прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет на 16,4 миллиона баррелей в сутки между 2022 и 2045 годами, увеличившись с 99,6 миллиона баррелей в 2022 году до 116 миллионов баррелей в 2045 году", — говорится в докладе ОПЕК.

Отмечается, что спрос на нефть наиболее ощутимо вырастет в странах, не входящих в ОЭСР, на 10,1 миллиона баррелей в сутки, и достигнет 63,7 миллиона баррелей в сутки к 2028 году. В странах ОЭСР рост спроса за этот период составит лишь 500 тысяч баррелей. В долгосрочной перспективе, до 2045 года, спрос на нефть вне ОЭСР вырастет на 26 миллионов баррелей в сутки, а в ОЭСР — сократится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует ОПЕК.

Как ожидает организация, Индия внесет наибольший вклад в увеличение спроса на нефть среди не входящих в ОЭСР стран. К 2045 году потребление нефти в стране увеличится на 6,6 миллиона баррелей в сутки, до 11,7 миллиона. Спрос в Китае за тот же период вырастет на 4,4 миллиона баррелей, до 18,8 миллиона. В других странах Азии — на 4,6 миллиона, в Африке — на 3,8 миллиона, на Ближнем Востоке — на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК поясняет, что ключевыми факторами роста спроса станут автотранспорт, нефтехимия и авиация. Спрос на нефть в этих отраслях увеличится на 4,6, 4,3 и 4,1 миллиона баррелей в сутки соответственно к 2045 году.