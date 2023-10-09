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https://1prime.ru/oil/20231009/841926445.html
ОПЕК ожидает роста добычи организации до 46 млн баррелей в сутки
Нефть
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ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) странами организации вырастет до 46,1 миллиона баррелей в сутки в 2045 году с 34,2 миллиона баррелей в сутки в... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, мир, опек, нефть, конденсат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) странами организации вырастет до 46,1 миллиона баррелей в сутки в 2045 году с 34,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, а доля в мировой добыче достигнет 40%, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook (WOO).
"Объемы добычи жидких углеводородов ОПЕК продолжат расти, в конечном итоге достигнув 46,1 миллиона баррелей в сутки в 2045 году. С точки зрения доли рынка, это означает, что добыча ОПЕК вырастет с 34% мировой добычи в 2022 году до 40% к 2045 году", — говорится в документе.
В то же время мировая добыча к 2045 году достигнет 116 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 16 миллионов баррелей по сравнению с 2022 годом, отмечается в докладе ОПЕК.
Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов ОПЕК вырастет до 37,7 миллиона баррелей в сутки в 2028 году, поскольку спрос продолжит восстанавливаться после пандемии, особенно в период 2023-2025 годов.