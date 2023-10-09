ДАМАСК, 9 окт — ПРАЙМ. Сирия сможет обеспечить производство нефтепродуктов в необходимых для страны масштабах только в случае возвращения под контроль Дамаска оккупированных американскими военными нефтяных месторождений, сейчас производство нефти в стране упало до 14 тысяч баррелей в сутки против 385 тысяч в довоенный период, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов страны Фирас Каддур. Замглавы МИД Сирии назвал санкции аморальными и незаконными

"Возвращение под контроль сирийского государства нефтяных месторождений и производственных объектов — это единственный способ обеспечить ежедневные потребности граждан в нефтепродуктах… Этот вопрос должен решаться быстро ввиду тех колоссальных сложностей, которые вызваны захватом месторождений американскими военными и их пособниками", — сказал министр.

По данным главы ведомства, среднесуточный объем нефтедобычи в стране сейчас составляет 14 тысяч баррелей, объем производства газа — 10,4 миллиона кубометров.

По предварительным оценкам миннефти, на оккупированных месторождениях сейчас добывается порядка 150 тысяч баррелей нефти ежедневно, при этом объем производства на утраченных месторождениях мог бы достигать порядка 350 тысяч баррелей в сутки, рассказал Каддур.

"До кризиса (событий 2011 года — ред.) добыча нефти составляла порядка 385 тысяч баррелей в сутки, газа — около 28 миллионов кубометров. Эти объемы удовлетворяли потребности страны в сырье, обеспечивали стабильную работу нефтеперерабатывающих предприятий и позволяли экспортировать порядка 120-140 тысяч баррелей в сутки", — отметил министр. Поставки нефти и конденсата в АТР вырастут к 2045 году

Очищенный газ Сирия производила в объеме 22-23 миллионов кубометров в сутки, что позволяло полностью обеспечить потребности страны в электроэнергии.

Сирийский министр добавил, что страна ведет работы по бурению новых нефтяных и газовых скважин, несмотря на колоссальные сложности по реализации этих проектов в условиях блокады со стороны Запада.

По словам министра, ведутся исследования с целью оценить имеющиеся запасы и разработать оптимальные планы по дальнейшей добыче углеводородов. Он вновь отметил, что "этому препятствует продолжение блокады и наложенные на Сирию западные санкции".

Комментируя перспективы добычи газа у средиземноморского побережья Сирии, министр сказал, что на данный момент "работы по бурению в экономических водах Сирии не начинались". Он упомянул, что компании из дружественных стран заключили с Дамаском соглашение на разработку блоков 1 и 2, однако "главная причина, по которой выполнение обязательств по этим контрактам не началось, — это нестабильность в регионе, негативно отразившаяся на стратегических планах в сфере нефтегазовой промышленности".

В октябре 2019 года директор департамента планирования и международного сотрудничества министерства нефти Сирии Мухаммад Джеруди заявлял РИА Новости, что страна потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или находятся вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.