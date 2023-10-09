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2023
https://1prime.ru/oil/20231009/841928833.html
Израиль предписал Chevron закрыть морское газовое месторождение Tamar
Нефть
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Министерство энергетики Израиля дало компании Chevron поручение закрыть морское месторождение природного газа Tamar у северного побережья страны, сообщил агентству Рейтер... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, новости, газ, chevron, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики Израиля дало компании Chevron поручение закрыть морское месторождение природного газа Tamar у северного побережья страны, сообщил агентству Рейтер представитель компании.
"Министерство энергетики Израиля поручило Chevron Mediterranean Limited прекратить производство на месторождении Tamar ", — приводит агентство заявление представителя. При этом в материале не указывается, временное ли это закрытие, а также не уточняются причины такого решения.
Газовое месторождение Tamar было обнаружено в январе 2009 года. Партнерами проекта являются Chevron Mediterranean Limited (25%), Isramco (28,75%), Tamar Petroleum (16,75%), Mubadala Energy (11%), Tamar Investment 2 (11%), Dor Gas (4%) и Everest (3,5%). Резервуар расположен в 90 километрах к западу от Хайфы, на глубине 5 тысяч метров ниже уровня моря и занимает площадь 100 квадратных километров. Шесть добывающих скважин на месторождении добывают объемы природного газа от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров в сутки каждая.
Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.