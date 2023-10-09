МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики Израиля дало компании Chevron поручение закрыть морское месторождение природного газа Tamar у северного побережья страны, сообщил агентству Рейтер представитель компании. Эксперт спрогнозировал динамику нефтяного рынка на фоне ситуации в Израиле

"Министерство энергетики Израиля поручило Chevron Mediterranean Limited прекратить производство на месторождении Tamar ", — приводит агентство заявление представителя. При этом в материале не указывается, временное ли это закрытие, а также не уточняются причины такого решения.

Газовое месторождение Tamar было обнаружено в январе 2009 года. Партнерами проекта являются Chevron Mediterranean Limited (25%), Isramco (28,75%), Tamar Petroleum (16,75%), Mubadala Energy (11%), Tamar Investment 2 (11%), Dor Gas (4%) и Everest (3,5%). Резервуар расположен в 90 километрах к западу от Хайфы, на глубине 5 тысяч метров ниже уровня моря и занимает площадь 100 квадратных километров. Шесть добывающих скважин на месторождении добывают объемы природного газа от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров в сутки каждая.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.