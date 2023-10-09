МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет планы по росту нефтепереработки в России в 2023 году, с начала года идет рост, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. В Минэнерго не видят предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина

Отвечая на вопрос, сохраняет ли министерство планы по росту нефтепереработки на 2023 год, Шульгинов сказал: "Сохраняем. Уровень переработки значительно не падал. С начала года идёт рост".

Говоря об объемах экспорта дизельного топлива, который частично возобновился 7 октября, министр отметил: "В оптимальном объеме, который уже озвучивали — исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50% производства".

Также Минэнерго РФ допустило изменение индикативных цен на топливо в формуле расчета демпфера. "Они ежегодно индексируются. Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в динамике, так как обстоятельства, которые влияют в том числе и на цены, могут измениться. В целом же изменения (индикативных цен — ред.) возможны", — сказал министр.

По расчетам РИА Новости, средняя цена бензина Аи-92 на бирже в сентябре составила 64 080 рублей за тонну, превысив индикативную внутреннюю на 12,6%. Средняя стоимость дизтоплива превысила внутрироссийскую на 27,4% и составила 68 616 рублей за тонну. Индикативная цена в 2023 году составляет 56 900 рублей за тонну для бензина и 53 850 рублей для дизтоплива.