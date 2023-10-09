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Силуанов прокомментировал подорожание нефти
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Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал влияние ситуации в Израиле на цены на нефть: такого рода конфликты приводят к определенной неустойчивости на мировых... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, мировые цены на нефть, израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал влияние ситуации в Израиле на цены на нефть: такого рода конфликты приводят к определенной неустойчивости на мировых рынках, цены подросли.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" министр прокомментировал рост цен на нефть и то, как на это влияет ситуация вокруг Израиля, а также насколько долгосрочным может быть такой рост.
"Здесь сложно сказать, поскольку такого рода конфликты действительно приводят к определенным неустойчивостям на мировых рынках, в том числе сырьевых рынках. Мы видим действительно, что цены на нефть подросли. Насколько эта тенденция продолжится, наверное, будет зависеть от продолжительности той конфликтной ситуации, которая возникла сегодня в Израиле", — сказал Силуанов.
Согласно данным торгов, мировые цены на нефть росли на 4% в понедельник вечером на фоне возможного сокращения предложения с Ближнего Востока из-за ситуации вокруг Израиля.