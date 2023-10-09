МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал влияние ситуации в Израиле на цены на нефть: такого рода конфликты приводят к определенной неустойчивости на мировых рынках, цены подросли. Силуанов назвал проект российского бюджета напряженным

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" министр прокомментировал рост цен на нефть и то, как на это влияет ситуация вокруг Израиля, а также насколько долгосрочным может быть такой рост.

"Здесь сложно сказать, поскольку такого рода конфликты действительно приводят к определенным неустойчивостям на мировых рынках, в том числе сырьевых рынках. Мы видим действительно, что цены на нефть подросли. Насколько эта тенденция продолжится, наверное, будет зависеть от продолжительности той конфликтной ситуации, которая возникла сегодня в Израиле", — сказал Силуанов.

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть росли на 4% в понедельник вечером на фоне возможного сокращения предложения с Ближнего Востока из-за ситуации вокруг Израиля.