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2023
https://1prime.ru/oil/20231010/841933613.html
Остановка экспорта нефти из иракского Курдистана отразилась на компаниях РФ
Нефть
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Приостановка экспорта нефти из иракского Курдистана сказалась на работе "Газпрома" и "Роснефти", но, несмотря на это, они продолжают добычу, заявил иракскому телеканалу Rudaw... ПРАЙМ, 10.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Приостановка экспорта нефти из иракского Курдистана сказалась на работе "Газпрома" и "Роснефти", но, несмотря на это, они продолжают добычу, заявил иракскому телеканалу Rudaw генконсул России в Эрбиле Максим Рубин.
"Российские нефтяные компании, такие как "Газпром" и "Роснефть", все еще работают в Курдистане. Конечно, приостановка экспорта нефти повлияла на работу этих компаний, но они все еще работают, и они все еще добывают нефть", — заявил Рубин.
Генконсул также отметил, что Россия заинтересована в возобновлении экспорта нефти из иракского Курдистана.
Турция прекратила экспорт нефти из Курдистана в Ираке в конце марта после решения Международного суда, предписывающего Анкаре выплатить Багдаду 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за экспорт без его разрешения в период с 2014 по 2018 годы. В апреле Ирак подал запрос в федеральный суд США с просьбой привести в исполнение вынесенное судом решение.
В ответ на это правительство Турции в качестве условия возобновления экспорта нефти потребовало от Багдада отказаться от требуемой компенсации, Анкара также подала иск против Багдада, требуя компенсацию в размере более 900 миллионов долларов.