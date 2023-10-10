МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Приостановка экспорта нефти из иракского Курдистана сказалась на работе "Газпрома" и "Роснефти", но, несмотря на это, они продолжают добычу, заявил иракскому телеканалу Rudaw генконсул России в Эрбиле Максим Рубин. Пошлину на экспорт нефти из России повысили на 2,5 доллара

"Российские нефтяные компании, такие как "Газпром" и "Роснефть", все еще работают в Курдистане. Конечно, приостановка экспорта нефти повлияла на работу этих компаний, но они все еще работают, и они все еще добывают нефть", — заявил Рубин.

Генконсул также отметил, что Россия заинтересована в возобновлении экспорта нефти из иракского Курдистана.

Турция прекратила экспорт нефти из Курдистана в Ираке в конце марта после решения Международного суда, предписывающего Анкаре выплатить Багдаду 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за экспорт без его разрешения в период с 2014 по 2018 годы. В апреле Ирак подал запрос в федеральный суд США с просьбой привести в исполнение вынесенное судом решение.

В ответ на это правительство Турции в качестве условия возобновления экспорта нефти потребовало от Багдада отказаться от требуемой компенсации, Анкара также подала иск против Багдада, требуя компенсацию в размере более 900 миллионов долларов.