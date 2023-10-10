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МВФ повысил прогноз цены на нефть в 2023 году
Нефть
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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до 80,49 доллара за баррель с ожидавшихся в июле 76,43 доллара, а прогноз на 2024 год был... ПРАЙМ, 10.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до 80,49 доллара за баррель с ожидавшихся в июле 76,43 доллара, а прогноз на 2024 год был повышен до 79,92 доллара за баррель с 71,68 доллара, говорится в докладе организации.
Таким образом, ожидается, что цены на нефть в 2023 году снизятся на 16,5%, а в 2024 году — на 0,7%.
По оценке МВФ, в 2022 году стоимость нефти увеличилась на 39,2%, до 96,36 доллара за баррель.
Для расчета средней цены на нефть МВФ использует котировки фьючерсов на сорта Brent, Fateh и WTI.