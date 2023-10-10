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2023
https://1prime.ru/oil/20231010/841936835.html
В МВФ отметили смешанный эффект санкций для экспорта нефти из России
Нефть
Новости
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Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным,... ПРАЙМ, 10.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, мир, мвф, потолок цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными", — указано в опубликованном документе.
Кроме того, как отмечается, "российская нефть торгуется выше потолка цены в 60 долларов", а размер "незападного" флота танкеров, которые ее перевозят, вырос наряду с созданием Москвой собственной системы страхования морских перевозок.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.