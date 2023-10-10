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2023
https://1prime.ru/oil/20231010/841941383.html
Путин отметил успешную работу России и Ирака в ОПЕК+
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Россия и Ирак успешно координируют работу ОПЕК+ для стабилизации мировых энергетических рынков, заявил президент Владимир Путин. Российский лидер 10 октября проводит переговоры с... ПРАЙМ, 10.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, ирак, опек, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россия и Ирак успешно координируют работу ОПЕК+ для стабилизации мировых энергетических рынков, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер 10 октября проводит переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
"Мы координируем работу в рамках ОПЕК+, и делаем это весьма успешно, с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", — сказал он.
По словам Путина, энергетика является ключевым направлением российско-иракского взаимодействия.
"Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", — пояснил президент России.
Путин добавил, что примет участие в Российской энергетической неделе вместе с премьером Ирака.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум будет проходить в Москве с 11 по 13 октября.