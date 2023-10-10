МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. По итогам первой недели октября объемы морских поставок российской нефти сократились до 3,23 млн. баррелей в сутки, что на 490 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущие семь дней, сообщает агентство Bloomberg. Россия возобновила поставки нефти в Бразилию

В начале августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва продлит до конца года экспортные ограничения на уровне на 300 тыс. баррелей в день ниже среднего показателя за май-июнь.

По расчетам Bloomberg, сейчас поставки через порты должны составлять около 3,28 млн. баррелей в день.

В первые дни октября российские нефтеперерабатывающие предприятия снизили суточную переработку нефти до самого низкого уровня за последние 19 недель, поскольку сезонные ремонтные работы достигли своего пика. Это на 460 тыс. баррелей в день, или на 8%, ниже максимального уровня, наблюдавшегося в июле.

За последние четыре недели, заканчивающиеся 8 октября, объемы морских перевозок нефти в России снизились до уровня 3,26 миллиона баррелей в день, по сравнению с 3,3 миллиона баррелей в день за предыдущий период, заканчивающийся 1 октября. Эти цифры указывают на снижение объемов отгрузок на примерно 580 тысяч баррелей в день по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми в апреле-июне.

Наблюдается рост поставок российской нефти клиентам в Азии за четыре недели до 8 октября.

Объемы достигли 2,79 миллиона баррелей в день, в сравнении с 2,76 миллиона баррелей в день за предыдущий период, заканчивающийся 1 октября.

Однако, эти показатели все еще значительно ниже пика, достигнутого в 3,6 миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 14 мая.

Несмотря на некоторое увеличение поставок в Азию, общий объем морских перевозок нефти по-прежнему находится ниже уровня, достигнутого весной и летом.

Это может быть связано с различными факторами, такими как изменение спроса на нефть, изменение цен на энергоносители и глобальные экономические факторы.