МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ирак считает важным продолжать координацию с Россией в рамках ОПЕК+ и на двусторонней основе по рынку нефти, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Россия сократила объем морских поставок нефти, пишет СМИ

"История наших отношений очень ценная", — сказал ас-Судани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Наш визит призван укрепить взаимодействие и развить отношения с Россией, которые имеют отличные перспективы в политической сфере, безопасности, культурной сфере, экономике. Перед нами много разнообразных возможностей, есть хороший фундамент, много российских компаний работают в нефтегазовой сфере. И наши страны играют важную роль на рынке нефти, поэтому нам важно продолжать координацию на двусторонней основе и в рамках формата ОПЕК+. Эта координация должна опираться на учет механизмов спроса и предложения, учет интереса инвесторов, потребителей и производителей", — добавил он.