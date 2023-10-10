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https://1prime.ru/oil/20231010/841942917.html
В Ираке отметили важность координации с Россией по рынку нефти
Нефть
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Ирак считает важным продолжать координацию с Россией в рамках ОПЕК+ и на двусторонней основе по рынку нефти, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. "История наших... ПРАЙМ, 10.10.2023
нефть, энергетика, новости, ирак, россия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ирак считает важным продолжать координацию с Россией в рамках ОПЕК+ и на двусторонней основе по рынку нефти, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.
"История наших отношений очень ценная", — сказал ас-Судани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Наш визит призван укрепить взаимодействие и развить отношения с Россией, которые имеют отличные перспективы в политической сфере, безопасности, культурной сфере, экономике. Перед нами много разнообразных возможностей, есть хороший фундамент, много российских компаний работают в нефтегазовой сфере. И наши страны играют важную роль на рынке нефти, поэтому нам важно продолжать координацию на двусторонней основе и в рамках формата ОПЕК+. Эта координация должна опираться на учет механизмов спроса и предложения, учет интереса инвесторов, потребителей и производителей", — добавил он.