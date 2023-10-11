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Песков оценил значение координации России с Саудовской Аравией
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Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, саудовская аравия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шестой международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 11 по 13 октября в Москве в центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленностей. В московском форуме также примет участие министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.
"Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события, как сейчас разворачиваются вокруг палестино-израильского конфликта. Конечно, в данном случае наша координация и с саудитами, и с другими нашими партнерами, которая осуществляется на постоянной основе, ее значение здесь трудно переоценить", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что визит министра энергетики Саудовской Аравии будет хорошим случаем как раз для такой координации.
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