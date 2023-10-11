2023-10-11T13:26:54+03:00
2023-10-11T13:26:54+03:00
2023-10-11T13:26:54+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231011/841950330.html
ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по перекачке нефти
Нефть
Новости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по перекачке нефти "Транснефти" на 7,2%, следует из проекта приказа,... ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, фас, транснефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по перекачке нефти "Транснефти" на 7,2%, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации.
"Установить ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по перекачке нефти по магистральным нефтепроводам "Самотлор – Александровское", "Александровское – Анжеро-Судженск" и "Игольско-Таловое – Парабель"… в размере 14,8611 рубля за 100 тонно-километров (без НДС)… Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года", — говорится в проекте.
Сейчас ставки тарифов на услуги "Транснефти" по перекачке нефти по магистральным нефтепроводам составляют 13,8639 рубля за 100 тонно-километров.
В декабре прошлого года ФАС России проиндексировала тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе "Транснефти" на текущий год на 5,99%.