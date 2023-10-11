МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по перекачке нефти "Транснефти" на 7,2%, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации. ФАС призвала исключать из реестра цен ушедшие препараты

"Установить ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по перекачке нефти по магистральным нефтепроводам "Самотлор – Александровское", "Александровское – Анжеро-Судженск" и "Игольско-Таловое – Парабель"… в размере 14,8611 рубля за 100 тонно-километров (без НДС)… Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года", — говорится в проекте.

Сейчас ставки тарифов на услуги "Транснефти" по перекачке нефти ‎по магистральным нефтепроводам составляют 13,8639 рубля за 100 тонно-километров.

В декабре прошлого года ФАС России проиндексировала тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе "Транснефти" на текущий год на 5,99%.