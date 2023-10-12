МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Темпы геологоразведки нефти и газа в РФ в 2024 году снижаются по шельфу, но по суше число тендеров растет, сообщил журналистам глава "Росгеологии" Сергей Горьков в кулуарах Российской энергетической недели. "Росгеология" предлагает Эр-Рияду работы по разведке полиметаллов

"Октябрь-ноябрь — самые тендерные месяцы, сколько будет в результате, сложно сказать, надо к концу года посчитать. По объемам тендеров (на 2024 год — ред.) мы видим, что нет сокращения по суше, даже увеличение. А вот по шельфу не так много проектов", — ответил он на вопрос, не наблюдается ли сокращение геологоразведки по углеводородам из-за добровольных сокращений добычи и экспорта Россией.

По словам Горькова, нефтегазовые компании отходят от разработки шельфа в сторону суши, вероятно, в связи с ценами на нефть и санкциями.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральских 9,95 миллиона баррелей, эта мера будет действовать до конца декабря 2024 года. При этом в начале сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что объем добровольного сокращения добычи теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке. Кроме того, РФ до конца 2023 года добровольно сокращает и экспорт нефти: в августе — на 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября — на 300 тысяч баррелей.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.