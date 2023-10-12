МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Прогнозировать цену нефти — дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели. Россия будет вносить вклад в балансировку энергорынка, заявил Путин

"Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок", — сказал Новак, отвечая на вопрос о его прогнозе цен на нефть до конца текущего года.

"Рынок сам определят цены, и мы надеемся, что главная цель — это стабильная работа рынка — будет обеспечиваться в том числе благодаря нашим совместным действиям", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.