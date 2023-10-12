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2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841959983.html
Новак назвал прогнозирование цен на нефть неблагодарным делом
Нефть
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Прогнозировать цену нефти — дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, александр новак, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Прогнозировать цену нефти — дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
"Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок", — сказал Новак, отвечая на вопрос о его прогнозе цен на нефть до конца текущего года.
"Рынок сам определят цены, и мы надеемся, что главная цель — это стабильная работа рынка — будет обеспечиваться в том числе благодаря нашим совместным действиям", — добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.