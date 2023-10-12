МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Нельзя оставлять нефтяной рынок без опеки, нужно действовать наперед, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Россия примет решение о сокращении добычи нефти в ноябре

"Этому рынку нельзя оставаться без опеки. И поэтому нам нужно предпринять все меры предосторожности. Нельзя оставлять его на самотек. Нужно действовать на опережение, особенно учитывая огромные вызовы", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию на нефтяном рынке.

Саудовская Аравия планирует продолжать добровольные сокращения добычи нефти столько, сколько нужно для обеспечения стабильности на рынке, добавил саудовский министр.

"Может быть, это месяц, два, три, четыре, пять месяцев — столько, сколько нужно времени, все, что необходимо для того, чтобы мы могли гарантировать, что мы ведем себя соответствующим образом, чтобы обеспечить спокойствие на рынках… привнести стабильность", — пояснил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.