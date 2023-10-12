2023-10-12T10:15:00+03:00
2023-10-12T10:32:34+03:00
2023-10-12T10:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841960426.html
Главы Минэнерго России и Пакистана обсудили поставки углеводородов
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели обсудили перспективы наращивания поставок российских... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, пакистан, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703825.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703825.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703824.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703824.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703812.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703812.jpg
https://1prime.ru/oil/20231002/841871431.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели обсудили перспективы наращивания поставок российских углеводородов в Пакистан, в том числе строительство газопровода "Пакистанский поток", сообщает ведомство.
"Николай Шульгинов и министр энергетики Пакистана Мухаммад Али на РЭН-2023 обсудили: вопросы укрепления двусторонних отношений в нефтегазовой сфере, в том числе в торговле; организацию работы по подготовке комплексного плана развития газовой отрасли Пакистана, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"; перспективы наращивания поставок российских углеводородов в Пакистан", — говорится в сообщении.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.