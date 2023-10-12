МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели обсудили перспективы наращивания поставок российских углеводородов в Пакистан, в том числе строительство газопровода "Пакистанский поток", сообщает ведомство. В Пакистан прибыла первая партия российской нефти для частной компании

"Николай Шульгинов и министр энергетики Пакистана Мухаммад Али на РЭН-2023 обсудили: вопросы укрепления двусторонних отношений в нефтегазовой сфере, в том числе в торговле; организацию работы по подготовке комплексного плана развития газовой отрасли Пакистана, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"; перспективы наращивания поставок российских углеводородов в Пакистан", — говорится в сообщении.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.