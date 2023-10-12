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2023
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Новак оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяной рынок
Нефть
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СОБЫТИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ПОКА НЕ СИЛЬНО ОТРАЖАЮТСЯ НА КОТИРОВКАХ НЕФТИ, ЗНАЧИТ РЫНОК ПОКА НЕ СЧИТАЕТ РИСКИ ВЫСОКИМИ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, в мире
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