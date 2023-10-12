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2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841961637.html
В Пакистане рассказали о перспективах использования нефти из России
Нефть
Новости
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Пакистан в перспективе закроет 10% своих потребностей российской нефтью, заявили в Министерстве энергетики Пакистана. В будущем Пакистан рассматривает возможность отказа от оплаты... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, пакистан, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пакистан в перспективе закроет 10% своих потребностей российской нефтью, заявили в Министерстве энергетики Пакистана.
В будущем Пакистан рассматривает возможность отказа от оплаты российской нефти в долларах.