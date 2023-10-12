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2023-10-12T11:03:00+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20231012/841961637.html

В Пакистане рассказали о перспективах использования нефти из России

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Пакистан в перспективе закроет 10% своих потребностей российской нефтью, заявили в Министерстве энергетики Пакистана. В будущем Пакистан рассматривает возможность отказа от оплаты... ПРАЙМ, 12.10.2023

нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, пакистан, россия

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