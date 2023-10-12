МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пакистан в перспективе закроет 10% своих потребностей российской нефтью, заявили в Министерстве энергетики Пакистана.

Нефтяной танкер

В Пакистан прибыла первая партия российской нефти для частной компании

В будущем Пакистан рассматривает возможность отказа от оплаты российской нефти в долларах.