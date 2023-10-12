МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года — в размере 18,8 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. Новак назвал прогнозирование цен на нефть неблагодарным делом

"Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на 1,8 миллиарда долларов и достигли самого высокого уровня с июля 2022 года благодаря сочетанию роста общих объемов (+460 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении) и повышения средневзвешенных цен на российскую нефть (+8 долларов за баррель в месячном исчислении) и нефтепродуктов", — говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что нефтяной экспорт составил 7,6 миллиона баррелей в сутки, а совокупная выручка — 18,8 миллиарда долларов.

По оценкам агентства, доходы от экспорта нефти выросли сильнее (на 1,5 миллиарда долларов), чем от поставок нефтепродуктов. В целом выручка от экспорта осталась на 2,6 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года. Агентство поясняет, что общий рост экспорта отразил увеличение поставок нефтепродуктов на 220 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении и примерно на 250 тысяч баррелей в сутки нефти. Общий объем поставок в сентябре был выше на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2022 года.

По данным МЭА, Китай и Индия по-прежнему покупают большую часть российской нефти. Так, например, экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тысяч баррелей в сутки.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти Россией в сентябре выросла на 10 тысяч баррелей в сутки с уровня августа и составила 9,48 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада МЭА. Новак отметил интерес компаний России и Саудовской Аравии к сотрудничеству

"Добыча нефти в России выросла до 9,48 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что уровень добычи нефти составлял 9,48 миллиона баррелей в сутки в сентябре, 9,47 миллиона в августе и 9,48 миллиона баррелей в сутки — в июле.

Общий объем добычи жидких углеводородов Россией в сентябре составил, по оценкам МЭА, 10,81 миллиона баррелей в сутки, что на 40 тысяч баррелей в сутки больше к августу за счет роста добычи конденсата. Агентство ожидает, что в 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России составит 10,94 миллиона баррелей в сутки, что на 150 тысяч баррелей меньше, чем в прошлом году.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.