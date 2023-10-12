МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона в прошлом докладе, теперь ожидает спрос на уровне 101,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. Россия в сентябре получила крупнейшую за год выручку за нефтяной экспорт

"Мировой спрос на нефть, согласно прогнозам, продолжит сильную траекторию роста в четвертом квартале 2023 года, что обеспечит годовой прирост на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки в целом за 2023 год", — сказано в сообщении.

В сентябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 101,8 миллиона баррелей в сутки и рост на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,4 миллиона баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,8 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале МЭА прогнозирует спрос на уровне 102,7 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом — 102,6 миллиона баррелей в сутки.

В 2024 году, по оценкам МЭА, рост спроса замедлится до 880 тысяч баррелей в сутки, а спрос составит 102,7 миллиона баррелей в сутки.

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Международное энергетическое агентство (МЭА) по-прежнему ожидает роста мировой добычи нефти в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 101,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Посол Индии назвал валюты, которыми оплачивается нефть из России

"Страны, не входящие в ОПЕК+, доминируют в прогнозируемом годовом приросте в 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что приведет к увеличению мировой добычи до рекордных 101,6 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Аналогичный прогноз по добыче агентство давало в прошлом докладе в середине сентября.

МЭА прогнозирует в следующем году резкий рост добычи, в первую очередь за счет США, а также других производителей, не входящих в ОПЕК+ — Бразилии, Гайаны и Канады.

Ожидается, что в 2024 году мировые поставки нефти вырастут на 1,7 миллиона баррелей в сутки.