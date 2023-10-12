МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 6,5 миллиона баррелей и остались ниже среднего значения за 5 лет на 105,3 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть

"Промышленные запасы ОЭСР снизились… на 6,5 миллиона баррелей в августе. На конец месяца они составили 2 816 миллиона баррелей, что на 105,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — сообщает МЭА.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения ОПЕК+ отслеживают запасы в странах ОЭСР.