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2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841962053.html
В МЭА заявили о падении запасов нефти и нефтепродуктов ОЭСР в августе
Нефть
Новости
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Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 6,5 миллиона баррелей и остались ниже... ПРАЙМ, 12.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 6,5 миллиона баррелей и остались ниже среднего значения за 5 лет на 105,3 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Промышленные запасы ОЭСР снизились… на 6,5 миллиона баррелей в августе. На конец месяца они составили 2 816 миллиона баррелей, что на 105,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — сообщает МЭА.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения ОПЕК+ отслеживают запасы в странах ОЭСР.