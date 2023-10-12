МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в сентябре увеличили добычу на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом, до 36,38 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 0,54 миллиона баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Путин заявил о возможности продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+

Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в сентябре 36,38 миллиона баррелей в сутки. В августе их добыча составляла 35,93 миллиона баррелей, таким образом, за месяц она выросла на 450 тысяч баррелей в сутки. При этом целевой уровень добычи в рамках квот составляет 36,92 миллиона, следовательно, разница между квотой и реальным производством составила 0,54 миллиона баррелей в сутки.

"Общий объем добычи 19 производителей, подпадающих под квоты, был на 450 тысяч баррелей в сутки выше и составил 36,38 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Добыча только в ОПЕК в сентябре выросла на 240 тысяч баррелей в сутки, до 28,21 миллиона, а вне ОПЕК — на 200 тысяч баррелей в сутки, до 14,93 миллиона.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.