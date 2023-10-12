МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели. В Пакистане рассказали о перспективах использования нефти из России

На вопрос о том, есть ли проблемы с платежами за российскую нефть, министр ответил: "Я полагаю, что эти вопросы тоже решаются. Я не вижу каких-либо проблем".

"В перспективе мы рассматриваем возможность совершения платежей в других валютах, не в долларах США. Я думаю, что в будущем мы действительно будем использовать такие, другие валюты, не только доллары. Мы открыты для обсуждения по этому вопросу, мы, собственно, обсуждаем эту тему", – сказал он на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности".

Более того, Пакистан ожидает, что в перспективе сможет закрыть порядка 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России, об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али.

Министр на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" отметил, что традиционно Пакистан закупал нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получил пробную поставку нефти из России, качество топлива устроило страну.

"В перспективе мы хотим покрывать 10% наших потребностей (в нефти — ред.) от российской нефти", — сказал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.