МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в 2023 году, если не учитывать восстановительный рост после пандемии, вырастет на рекордные 2,4 миллиона баррелей в сутки, этот рост необходимо обеспечить соответствующими инвестициями в отрасль, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть

"Мы наблюдаем рост спроса. В этом году на мировом рынке, на мой взгляд, будет исторический рекорд. Если не брать 2020 год в момент восстановления, мы ожидаем где-то 2,4 миллиона баррелей в сутки прирост спроса на нефть. Это, по оценкам экспертов, продолжится, к 2030 году общее потребление нефти в мире составит примерно 116-118 миллионов баррелей в сутки", — сказал он на пленарной сессии РЭН "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности?"

"Это означает, что в сегодняшних условиях необходимо обеспечить такой рост потребления инвестиционными ресурсами… Да, есть некоторые свободные мощности в странах, которые сократили добычу в рамках соглашения ОПЕК+, это оценка примерно 4-5 миллионов баррелей в сутки. Но тем не менее, если говорить о глобальном росте спроса, целевых показателях, мы можем испытать дефицит мощностей в результате недоинвестирования", — добавил Новак.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.